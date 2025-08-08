Tom Hanks spielte ihn in „Apollo 13“: Nun ist US-Astronaut Jim Lovell, Kommandant der legendären Mission, tot. Die NASA würdigte ihn als „Symbol für Mut und Entschlossenheit“.

Washington - Der frühere US-Astronaut Jim Lovell, Kommandant der dramatischen Apollo-13-Mission, ist tot. Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, starb Lovell bereits am Donnerstag im Alter von 97 Jahren in Lake Forest im US-Bundesstaat Illinois. Lovell war Kopf der Crew des Fluges von Apollo 13, der 1970 nach einem technischen Defekt beinahe in einer Katastrophe endete, aber durch das besonnene Handeln der Besatzung glimpflich verlief. In der Verfilmung des Weltraum-Dramas wurde er von Superstar Tom Hanks gespielt.

Der amtierende NASA-Chef Sean Duffy erklärte: „NASA sendet ihr Beileid an die Familie von Kapitän Jim Lovell, dessen Leben und Arbeit über Jahrzehnte hinweg Millionen Menschen inspiriert haben.“ Lovells Charakter und sein „unerschütterlicher Mut“ hätten dazu beigetragen, den Mond zu erreichen, und ein drohendes Unglück in einen Erfolg verwandelt, „aus dem wir enorm viel gelernt haben“.

Lovell diente auch in der US-Marine

Lovell war auch Teil der ersten Mondumkreisung mit Apollo 8 im Jahr 1968. Dort wurde „Jim zusammen mit seinen Crewmitgliedern der erste Mensch, der mit einer Saturn-V-Rakete abhob und den Mond umkreiste“, hieß es in der Mitteilung.

Lovell diente auch in der US-Marine, wo er als Testpilot geschätzt wurde. Unter Kollegen war er wegen seines Humors bekannt. „Jim Lovell verkörperte die Entschlossenheit und den Optimismus vergangener und künftiger Entdecker“, erklärte Duffy. „Wir werden ihn immer in Erinnerung behalten.“