Kurz vor Mitternacht wird die Feuerwehr über einen Brand im Kreis Osnabrück informiert. Etwas später ist die Feuerwehr mit einigen Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden ist trotzdem hoch.

Bersenbrück - Beim Brand einer Reithalle in Bersenbrück (Kreis Osnabrück) ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von rund 750.000 Euro entstanden. Der Brand sei kurz vor Mitternacht ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch eine Photovoltaikanlage und mindestens ein Traktor seien betroffen. Mehrere Tiere seien aus der brennenden Halle gerettet worden - es sei keins verletzt worden. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang nicht klar. Auch Brandstiftung wurde nicht ausgeschlossen.