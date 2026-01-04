Bei Straßenglätte ist es am Wochenende zu mehreren Unfällen in der Region gekommen. Teilweise werden Straßen gesperrt. Im Salzlandkreis stirbt ein Mann.

Magdeburg/Halle - Bei Straßenglätte hat es am Wochenende zahlreiche Unfälle in Sachsen-Anhalt gegeben. Besonders betroffen waren nach Angaben der Polizei der Süden des Landes und der Harz. Im Salzlandkreis starb ein 61 Jahre alter Mann zwischen Brumby und Neugattersleben. Das Auto sei am Samstagvormittag aufgrund der Witterungsverhältnisse gegen einen Baum geprallt. Zunächst sei der Fahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, wo er später gestorben sei.

Glimpflicher ging es bei anderen Unfällen im Land aus. Auf der A9 bei Lützen (Burgenlandkreis) kam ein Lkw in der Nacht zu Samstag ins Schleudern und kollidierte mit den Leitplanken. Auch bei Memleben stellte sich auf der L212 ein Lkw quer, so dass die Landstraße in beide Richtungen am Samstagmorgen voll gesperrt wurde. Die Polizeiinspektion Halle berichtete für den Süden des Landes allein am Samstag über 44 Verkehrsunfälle mit 17 Verletzten, von denen einige witterungsbedingt gewesen seien.

Blechschäden im Harz

Am Samstagabend fuhr ein Auto auf der A38 auf einen vor ihm fahrenden Kleintransporter auf und schob das Fahrzeug in die Leitplanke. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall laut Polizei verletzt und kamen ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Auch im Harz kam es zu Unfällen. Zwischen Harzgerode und Schielo war ein Autofahrer aus Berlin laut Polizei zu schnell unterwegs. Eine 40 Jahre alte Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt.