Christi Himmelfahrt bringt einen Sonne-Wolken-Mix in die Hauptstadt. Das zieht viele Menschen nach draußen. Auch so manche Männer sind unterwegs.

Viele Ausflügler an Christi Himmelfahrt in Berlin

Männer treffen sich an Christi Himmelfahrt im Treptower Park.

Berlin/Potsdam - Viele Ausflügler hat es an Christi Himmelfahrt in Berlin an die frische Luft gezogen. Einige Männer nutzten den Feiertag für eine Bier- und Bollerwagentour bei Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete wechselnde Bewölkung und überwiegend trockenes Wetter.

Die Kirchen feiern Himmelfahrt rund 40 Tage nach Ostern. Sie gedenken dabei der Aufnahme von Jesus Christus in den Himmel, die in der Bibel überliefert ist.

Jenseits des kirchlichen Hintergrundes hat sich Himmelfahrt als Männer- oder Vatertag eingebürgert, an dem immer wieder Männergruppen mit traditionellen Bollerwagen umherziehen.

So wird das Wetter am Wochenende

In der Nacht zum Freitag sollen sich die Wolken laut DWD verdichten, stellenweise fällt leichter Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 12 Grad. Im Laufe des Freitags lockert es dann zunehmend auf. Den Angaben zufolge erreichen die Höchstwerte warme 23 bis 25 Grad, begleitet von einem frischen Westwind.

Am Wochenende wird es sommerlich mit Temperaturen bis 27 Grad. Während es am Samstag überwiegend freundlich und trocken bleibt, kann es am Sonntag örtlich zu Starkregen und stürmischen Böen kommen.