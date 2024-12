Bald startet die große Silvesterparty am Brandenburger Tor. Die Veranstalter zeigen sich optimistisch.

Viel Zulauf zur Silvesterparty am Brandenburger Tor

Die große Silvestershow am Brandenburger Tor soll am Abend steigen.

Berlin - Vor dem Beginn der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin strömen so langsam die Besucher auf das Gelände. „Ganz vorne vor der Bühne ist es schon voll“, sagte ein Sprecher der Veranstalter gegen 18.00 Uhr auf dpa-Anfrage.

Bislang wurden nach seinen Worten 45.000 Tickets verkauft. Bis zu 65.000 Menschen können vor Ort feiern. „Wir gehen davon aus, dass wir bis heute Abend 20.00 oder 21.00 Uhr ausverkauft sein werden“, so der Sprecher. „Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung.“

Seit 16.00 Uhr können Besucher auf das Gelände der Silvesterparty auf der Straße des 17. Juni. Der Zugang ist laut Veranstalter ausschließlich am Großen Stern nahe der Siegessäule möglich. Es gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen. Feuerwerk darf nicht mitgenommen werden. Messer und Waffen sind auf der Partymeile und drumherum verboten.

Die Show wird ab 20.15 Uhr im ZDF live übertragen. Geplant sind Auftritte der Rapperin Shirin David und weiterer Stars wie Maite Kelly, Bausa, Esther Graf, Nemo und Peter Schilling.