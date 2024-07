In Thüringen zeigt sich in dieser Woche der Sommer mit Temperaturen um die 30 Grad. In der Nacht zu Dienstag kann es laut dem Deutschen Wetterdienst aber ungemütlich werden.

In Thüringen werden in dieser Woche sommerliche Temperaturen und in der Nacht zu Dienstag Gewitter erwartet. (Archivbild)

Erfurt - Die Menschen in Thüringen erwartet in dieser Woche sommerliches Wetter. Am Montag liegen die Höchstwerte bei viel Sonne zwischen 28 und 31 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Dazu bleibt es trocken. Erst in der Nacht zu Dienstag rechnet der DWD lokal mit Gewittern und teils heftigen Schauern, die sich ab Mitternacht aus Richtung Südwest in den Nordosten ausbreiten könnten. Die Front ziehe dann weiter nach Richtung Sachsen-Anhalt und Sachsen ab.

Am Dienstag zeigt sich dann zunehmend wieder der Sommer. Die Höchsttemperaturen liegen der Vorhersage zufolge bei wechselnder Bewölkung zwischen 25 und 28 Grad, im Bergland bleibt es etwas kühler. Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen weiter. Am Freitag rechnet der DWD mit Höchstwerten von bis zu 32 Grad. „Der Sommer gibt sich Mühe“, sagte der Sprecher.

Ende Juni hatte die Stadt Erfurt erneut ein Hitzetelefon für die Bevölkerung geschaltet. Damit können sich Menschen Tipps und Informationen einholen, um die Auswirkungen von Hitze auf die Gesundheit zu vermeiden. Laut Angaben der Stadtverwaltung können Hitzewellen besonders in Städten zu gesundheitlichen Problemen führen. An Werktagen können Menschen daher eine extra eingerichtete Nummer anrufen.