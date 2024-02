Sömmerda - Ein Viehtransporter mit 30 Kühen ist bei Sömmerda auf der A71 in Richtung Schweinfurt verunglückt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Am Freitagmorgen sei der Transporter auf dem Weg zum Rastplatz aus bislang unbekannten Gründen umgekippt, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mit. Den Angaben zufolge gelangten durch den Unfall zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Sömmerda-Ost sieben Kühe auf die Autobahn. Sie wurden von der Feuerwehr wieder eingefangen und sind laut Angaben der Autobahnpolizei augenscheinlich unverletzt. Demnach wurden aber einige Tiere im Anhänger leicht verletzt.