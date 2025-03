Halle - Ein 42-Jähriger in Halle (Saale) war so vertieft in sein Videospiel, dass er einen Polizeieinsatz auslöste. Anwohner hatten in der Nacht zum Sonntag eine lautstarke Auseinandersetzung aus der Wohnung gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten eintrafen, fanden sie jedoch keine Schlägerei vor – sondern nur den Gamer und seine Spielkonsole. Die Polizisten forderten ihn auf, den Ton leiser zu stellen, bevor sie wieder abrückten.