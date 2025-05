Berlin - An einem Empfang der russischen Botschaft in Berlin zum 80. Jahrestag des Kriegsendes haben auch einige bekannte aktive und ehemalige Politiker teilgenommen. Zu sehen waren am Eingang der ehemalige DDR-Staatschef Egon Krenz, der BSW-Politiker und frühere Linke-Vorsitzende Klaus Ernst und die BSW-Politikerin und ehemalige Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen. Vor der Botschaft an der Straße Unter den Linden und am sowjetischen Ehrenmal nahe dem Brandenburger Tor protestierten Unterstützer der Ukraine gegen Russlands Angriffskrieg.