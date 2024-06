Schon in der vergangenen Saison war der 21 Jahre alte Schlussmann an einen Drittligisten verliehen. Dessen Abstieg konnte Philipp Schulze aber nicht verhindern.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist verleiht seinen Torhüter Philipp Schulze für ein Jahr an den Drittligisten SC Verl. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Bereits in der vergangenen Saison war der 21-Jährige an den Halleschen FC ausgeliehen. Für den Drittliga-Absteiger aus Sachsen-Anhalt bestritt Schulze 14 Partien. In den letzten fünf Begegnungen kam der Schlussmann dann aber nicht mehr zum Einsatz.