Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat eine Spielerin des Champions-League-Siegers FC Barcelona verpflichtet. Die 21-jährige Stürmerin Ariana Arias war zuletzt zweimal nacheinander Torschützenkönigin der zweiten spanischen Liga, wo sie hauptsächlich für die zweite Mannschaft von Barça auflief. In der vergangenen Saison kam sie aber auch siebenmal in der ersten Liga, im spanischen Pokal und in der Champions League zum Einsatz. In Wolfsburg unterschrieb sie einen Dreijahresvertrag, wie der VfL am Sonntag mitteilte.

„Ariana ist eine äußerst torgefährliche Spielerin, die in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Gleichzeitig besitzt sie als junge Spielerin noch großes Entwicklungspotenzial“, sagte Wolfsburgs Frauenfußball-Direktor Ralf Kellermann. „Wir gehen deshalb fest davon aus, dass sie in unserem Kader auf lange Sicht eine entscheidende Rolle einnehmen kann.“