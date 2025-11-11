weather regenschauer
  3. Liga: VfL Osnabrück verlängert mit Leistungsträger

3. Liga VfL Osnabrück verlängert mit Leistungsträger

Sportlich ist der VfL Osnabrück in der Dritten Liga voll auf Kurs. Und auch in den Personalplanungen machen die Lila-Weißen einen wichtigen Schritt.

Von dpa 11.11.2025, 10:16
Niklas Wiemann bleibt beim VfL Osnabrück (Archivfoto).
Osnabrück - Niklas Wiemann wird auch in Zukunft für den VfL Osnabrück spielen. Der Fußball-Drittligist hat den Vertrag mit dem 26 Jahre alten Innenverteidiger verlängert. Wiemann war im Januar 2023 vom Regionalligisten SV Rödinghausen zu den Niedersachsen gewechselt und bestritt bislang 86 Pflichtspiele für die Lila-Weißen.

„Niklas ist Vizekapitän der Mannschaft und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Führungsspieler entwickelt“, sagte Osnabrücks Fußball-Chef Joe Enochs zu der Vertragsverlängerung. Über die Dauer des Vertrages machte der Club keine Angaben.