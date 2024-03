Hamburg - Der akut abstiegsbedrohte VfL Osnabrück hat mit einem Sieg in Unterzahl bei Aufstiegskandidat Hamburger SV den Anschluss an die rettenden Tabellenränge wieder in Sicht. VfL-Trainer Uwe Koschinat hoffte am Sonntag nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg seines Teams, „dass wir jetzt eine gute Phase haben, aus der die Mannschaft ein gewisses Selbstvertrauen mit nach Kaiserslautern nehmen kann“. Es ist Osnabrücks zweiter Erfolg in Serie. Die Niedersachsen haben nach 24 Spieltagen nun 18 Punkte auf dem Konto. Bis zum Relegationsrang der 2. Fußball-Bundesliga fehlen noch sechs Punkte.

Der VfL erzielte den Siegtreffer spät durch Michael Cuisance (89./Foulelfmeter), als die Niedersachsen bereits in Unterzahl spielten. Maxwell Gyamfi hatte in der 76. Minute Gelb-Rot gesehen. „Da war jedem klar: Wir können hier maximal eigentlich nur noch einen Punkt mitnehmen“, sagte Koschinat. Nach einem Foul von Ignace van der Brempt an Robert Tesche schoss Cuisance allerdings zum Siegtreffer ein. Der Erfolg sei bei aller Freude „am Ende eben auch nötig, um uns tatsächlich näher ranzurobben an die Nichtabstiegsplätze“, sagte Koschinat.

„Es war ein sehr, sehr geiles Erlebnis“, sagte Dave Gnaase. „Natürlich wussten wir, wie extrem schwer es ist, gegen den HSV zu spielen. Ich glaube, wir hatten auch ein bisschen Glück irgendwo, aber uns nie aufgegeben und sind am Ende belohnt worden.“ Am kommenden Sonntag (13.00 Uhr/Sky) trifft Osnabrück im Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern auf einen weiteren Abstiegskandidaten. „Wenn du da vielleicht Punkte holst, dann verkürzt du das auch noch mal“, sagte Gnaase. „Wenn wir so weitermachen, dann können wir vielleicht noch hoffen.“