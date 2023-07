Osnabrück - Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat in Capelli Sport kurzfristig einen neuen Ausrüster gefunden. Der Club habe mit dem Sportartikelhersteller aus den USA eine Zusammenarbeit vereinbart, teilte Osnabrück am Samstag mit. Ursprünglich war zur vergangenen Fußball-Spielzeit eine langfristige Kooperation mit Ausrüster Umbro präsentiert worden. Gründe für die Trennung von Umbro teilte Osnabrück nun nicht mit.

„Die Kolleginnen und Kollegen dort haben direkt die Ärmel hochgekrempelt, um rechtzeitig zum Liga-Start unsere neuen Trikotvarianten für die bevorstehende Zweitligasaison in Osnabrück anliefern zu können“, sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling zur Kooperation mit Capelli in einer Pressemitteilung am Samstag.

Auch der Vertrag zwischen Bundesligist Werder Bremen und Umbro wurde zuletzt aufgelöst. Zur neuen Saison arbeiten die Hanseaten mit Hummel zusammen.