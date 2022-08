VfB Oldenburg punktet in Duisburg: Buchtmann verletzt raus

Duisburg - Aufsteiger VfB Oldenburg hat in der 3. Fußball-Liga seinen ersten Auswärtspunkt geholt. Beim MSV Duisburg verdienten sich die Niedersachsen am Montagabend ein 1:1 (0:0)-Unentschieden. Neuzugang Kamer Krasniqi brachte die Oldenburger in der 46. Minute in Führung. Doch der in der vergangenen Woche von Eintracht Braunschweig verpflichtete Benjamin Girth traf in der 72. Minute mit einem sehenswerten Volleyschuss zum Ausgleich für den MSV.

„Das war eine starke Mannschaftsleistung von uns. Wir können damit sehr zufrieden sein“, sagte der Sportliche Leiter Sebastian Schachten in einem Interview von „MagentaSport“. Die Oldenburger zeigten einen disziplinierten Auftritt und hatten lange Zeit die besseren Chancen.

Dazu gab auch beim Aufsteiger ein namhafter Neuzugang sein Debüt. Der erst am Sonntag verpflichtete Christopher Buchtmann wurde in der 63. Minute eingewechselt - musste den Platz aber kurz vor Schluss schon wieder mit einer Schienbeinverletzung wieder verlassen (87.). Der frühere Junioren-Nationalspieler spielte in den vergangenen zehn Jahren für den FC St. Pauli.