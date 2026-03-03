Die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt diskutieren über Vetternwirtschaft. Mehrere Fälle in der AfD haben zuletzt für Wirbel gesorgt.

Magdeburg - Nach mehreren Überkreuzanstellungen haben die Grünen der AfD in Sachsen-Anhalt Vetternwirtschaft vorgeworfen. „Es geht nicht um Raffgier, es geht um Macht“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer Olaf Meister bei einer Aktuellen Debatte im Magdeburger Landtag. Die AfD nutze Steuermittel dafür, ein System von finanziellen Abhängigkeiten und Vorteilsnahmen zu schaffen. „Wir müssen den Missbrauch stoppen.“

Die AfD sieht sich derzeit bundesweit mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft konfrontiert. Allein in Sachsen-Anhalt wurden mehrere Fälle bekannt, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Abgeordneten beschäftigt worden sind.