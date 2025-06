Mit einem Veteranentag werden 2025 erstmals all jene gewürdigt, die in der Bundeswehr gedient haben. Thüringens Ministerpräsident sieht darin auch einen Ausdruck des Selbstverständnisses Deutschlands.

Erfurt - Anlässlich des bevorstehenden Nationalen Veteranentages in Deutschland hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) die Einsatzbereitschaft ehemaliger und aktueller Bundeswehrsoldaten hervorgehoben. „Wer bereit ist, für unsere Freiheit und Sicherheit Leib und Leben einzusetzen, verdient Respekt, Dank und sichtbare gesellschaftliche Wertschätzung“, sagte Voigt der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Deshalb sei der Veteranentag nicht nur ein Signal an die aktiven und einstigen Soldaten und ihre Familien. Er sei auch ein Ausdruck des demokratischen Selbstverständnisses Deutschlands. „Es ist gut, dass wir als Gesellschaft sagen: Wir sehen euch. Wir stehen zu euch. Wir vergessen euren Dienst nicht.“

Veranstaltungen und „Marsch der Wertschätzung“ geplant

In Deutschland findet am 15. Juni der „1. Nationale Veteranentag“ statt. Der Bundestag hatte die Einführung eines solchen Tages im April 2024 beschlossen. Der entsprechende Antrag auf Einführung eines solchen Gedenktages war von den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP gemeinsam eingebracht worden. Daraufhin war das Bundesverteidigungsministerium mit der Organisation dieses Tages beauftragt worden, der nun erstmalig begangen wird.

Nach dem bisherigen Stand der Planungen sind im Zusammenhang mit dem Nationalen Veteranentag in drei Thüringer Kommunen Veranstaltungen geplant. Beispielsweise werde es an diesem Tag in Arnstadt im Rathaussaal eine zweistündige Festveranstaltung geben, sagte ein Sprecher des Nationalen Veteranentages. Auch in der Gemeinde Rhönblick im Landkreis Schmalkalden-Meiningen werde eine Veranstaltung zum Veteranentag vorbereitet. Außerdem sei für Oktober ein „Marsch der Wertschätzung“ in Erfurt geplant, den die Veranstalter ebenfalls in einen Zusammenhang mit dem Nationalen Veteranentag stellen würden. Es sei durchaus möglich, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Veranstaltungen angemeldet würden, sagte der Sprecher.

Zehn Millionen Veteranen

Als Veteran im Sinne dieses Tages gelten alle Männer und Frauen, die in der Bundeswehr dienen oder gedient haben und ehrenhaft aus diesem Dienstverhältnis ausgeschieden sind. Nach Angaben des Bundestages trifft das – gerechnet auf die Zeit seit Gründung der Bundeswehr – auf etwa zehn Millionen Menschen zu. Die Schirmherrschaft über den Veteranentag liegt bei Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU). Neben den Veranstaltungen in den einzelnen Bundesländern ist eine zentrale Festveranstaltung in Berlin geplant.

Nach den jüngsten Angaben der Organisatoren des Veteranentages wird es bundesweit mehr als 130 Veranstaltungen an diesem Tag geben. „Er soll aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten in der Gesellschaft sichtbarer machen“, heißt es dazu vom Bundesverteidigungsministerium.