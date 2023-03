Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, in der Debatte.

Hannover - Nach der Verständigung der Bundesregierung auf einen schnelleren Ausbau bestimmter Autobahnprojekte sind die Auswirkungen auf Niedersachsen noch unklar. „Wir können insgesamt jetzt noch keinerlei Aussagen machen, was diese gestrigen Beschlüsse für die Autobahnplanung in Niedersachsen bedeuten“, sagte eine Sprecherin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch.

Umweltminister Christian Meyer (Grüne) hatte zuvor auf Twitter geschrieben, dass „kein einziges großes Autobahnneubauprojekt wie in Niedersachsen A20, A33 oder A39“ beschleunigt werde. Die Regierungssprecherin betonte dagegen, dass die A39 aus Sicht der Staatskanzlei und des SPD-geführten Verkehrsministeriums „ein wichtiges Vorhaben“ sei und es auch „keine Absage an die A20“ gebe.

Der geplante Ausbau der genannten Autobahnen ist ein Streitthema innerhalb der Landesregierung. Während die SPD ihn als notwendig erachtet, lehnen die Grünen den Bau neuer Autobahnstrecken ab.

Die Bundesregierung hatte sich am Dienstag darauf geeinigt, den Ausbau des Autobahnnetzes zu beschleunigen, um Engpässe zu beseitigen und Staus zu verringern. Insgesamt geht es um 144 Projekte und Teilabschnitte aus dem Bundesverkehrswegeplan. Diese könnten nun „superschnell umgesetzt werden“, hieß es aus dem Verkehrsministerium.

Lediglich 7 der 144 Projekte betreffen Niedersachsen und Bremen - konkret die A2, A7, A27 und A30. In einem Vorspann zu der Liste heißt es allerdings, dass auch Neubauprojekte „wie die A20 in Norddeutschland“ von schnelleren Verfahren profitieren sollen.