Der Motorradfahrer wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Gerdau - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der B71 bei Gerdau (Landkreis Uelzen) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen am Freitagabend in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Ein 72 Jahre alter Autofahrer habe ersten Erkenntnissen zufolge beim Abbiegen in den Ortsteil Groß Süstedt den 16-Jährigen auf dem Motorrad übersehen. Daraufhin prallten das Fahrzeug und das Bike zusammen, der Jugendliche wurde schwer verletzt. Der 72-Jährige wurde leicht verletzt, hieß es. Die Bundesstraße war am Abend in beiden Richtungen voll gesperrt.