Auf einem Rastplatz kommt es am Wochenende zu Gewalt: Rund 100 Fußballfans gehen auf eine Gruppe Rugbyfans los. Hatten sie diese für Fans eines anderen Fußballteams gehalten?

Verwechslung? Fußballfans greifen Rugbyfans auf Rastplatz an

An der A24

Wittstock/Dosse - Rund 100 betrunkene Fußballfans haben auf einem Rastplatz an der A24 eine Gruppe Rugbyfans angegriffen. Zehn Rugbyfans wurden bei der Attacke am Samstagabend auf dem Rastplatz Prignitz West in der Nähe von Wittstock/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) verletzt, wie die Polizei mitteilte. Möglicherweise hielten die Fußballfans die Rugbyfans für eine konkurrierende Fangruppe.

Die Fußballfans, die in zwei Reisebussen unterwegs waren, setzten ihre Fahrt den Angaben zufolge nach der Attacke fort. Die Polizei kontrollierte im Anschluss sechs Fanbusse, wobei von betrunkenen und aggressiven Fans die Personalien aufgenommen wurden. Ob auch die mutmaßlichen Angreifer darunter waren, müssen die Ermittlungen zeigen. Ermittelt wird wegen schweren Landfriedensbruchs, wie es hieß.