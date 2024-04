Dürröhrsdorf-Dittersbach - Nach dem Unfall ihres Autos in Dürröhrsdorf-Dittersbach (Sächsische Schweiz) haben der Fahrer und die Beifahrerin nach Angaben der Polizei alarmierte Beamte beschimpft. Der Pkw war am Freitagabend in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Geländer durchbrochen und war erst kurz vor einem Teich zum Stehen gekommen, wie die Polizeidirektion Dresden am Ostermontag mitteilte. Die Frau sei leicht verletzt worden, der Fahrer stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss. Er habe „keinerlei Unrechtsbewusstsein“ gezeigt, die Beamten „massiv beleidigt“ und sich passiv verweigert und die Beifahrerin aktiv. Beide „mussten mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs unter Kontrolle gebracht werden“, um den Unfall aufzunehmen. Gegen sie wird nun ermittelt.