Gelsenkirchen - Youri Mulder bleibt Direktor Profifußball beim FC Schalke 04. Der Vertrag mit dem 56 Jahre alten früheren niederländischen Nationalspieler wurde bis Juni 2027 verlängert, wie der Zweitligist aus dem Ruhrgebiet mitteilte.

„Es war von Anfang an mein Wunsch, Youri als wichtigen Teil meines Führungsteams im Sport an Bord zu behalten“, wird Frank Baumann zitiert, der offiziell vom 1. Juni an Sportvorstand auf Schalke ist. Wer die Königsblauen in der kommenden Saison als Trainer betreut, ist noch offen.

Nach der Trennung von Marc Wilmots als Sportdirektor hatte Mulder, der 1997 als Spieler mit Schalke den UEFA-Pokal gewann, den Posten im vergangenen November zunächst vorübergehend übernommen. Zuvor war er Mitglied im Aufsichtsrat gewesen.

Mulder: „Wir haben unsere Fans viel zu oft enttäuscht“

Schalke spielt eine enttäuschende Saison. Vor dem letzten Spiel am Sonntag gegen die SV Elversberg (15.30 Uhr/Sky) beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz lediglich drei Punkte. Zwar ist es aufgrund der Tordifferenz sehr unwahrscheinlich, dass Schalke nochmal in Abstiegsgefahr gerät. Der derzeitige 13. Tabellenplatz entspricht aber bei Weitem nicht dem eigenen Anspruch des Traditionsvereins.

„Ich freue mich darauf, dauerhaft Verantwortung auf Schalke zu übernehmen“, sagte Mulder. „Wir haben große Aufgaben vor uns, damit wir in der kommenden Saison wieder erfolgreicher Fußball spielen. Wir haben unsere Fans viel zu oft enttäuscht und müssen durch Leistung und Ergebnisse vorangehen.“

Schalke verabschiedet sieben Spieler

Kurz vor der Verkündung der Vertragsverlängerung mit Mulder gab Schalke zudem den Abschied mehrerer Spieler bekannt. Mehmet Can Aydin, Marcin Kaminski, Tobias Mohr, Michael Langer, Ralf Fährmann, Dominick Drexler und Aymen Barkok werden in der nächsten Spielzeit nicht mehr für die Gelsenkirchener spielen.