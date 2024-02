Berlin - Verteidigungsminister Boris Pistorius und seine Lebensgefährtin Julia Schwanholz haben geheiratet. Die Hochzeit habe zwischen den Jahren stattgefunden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Pistorius und die Politikwissenschaftlerin - beide in der SPD - sind wiederholt gemeinsam öffentlich aufgetreten. Seit Pistorius (63) das Amt an der Spitze des Wehrressorts vor mehr als einem Jahr übernommen hat, ist er in kürzester Zeit in Umfragen zum beliebtesten Politiker in Deutschland geworden.