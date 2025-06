Am späten Abend wird mitten in Oldenburg ein Mann festgehalten und attackiert. Auch ein Messer soll dabei zum Einsatz gekommen sein. Haben Zeugen Schlimmeres verhindert?

Versuchter Totschlag? - 20-Jähriger in Oldenburg attackiert

Attacke in Innenstadt

Oldenburg - Einem 20-jährigen Mann ist in der Oldenburger Innenstadt mehrfach gegen den Kopf geschlagen und vermutlich mit einem Messer ins Bein gestochen worden. „Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags“, teilten die Ermittler mit. Nach ersten Erkenntnissen wurde der junge Mann am späten Donnerstagabend zunächst von einem unbekannten Täter in den Schwitzkasten genommen und geschlagen.

Danach zog der Täter das Opfer in eine Straße und griff es weiter an. Dabei soll er wohl mit einem Messer zugestochen haben. Nach Schilderungen von Zeugen und des Opfers wurde der Angreifer von einer weiteren Person begleitet. Erst als sich mehrere Beobachter lautstark der Szene näherten, ließen die beiden Männer von dem Opfer ab und flüchteten.

Das Opfer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses aber bereits wieder verlassen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.