Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Was die Polizei bisher mitgeteilt hat.

Drochtersen - Mit einem Messer hat ein Mann mehrfach auf eine Frau eingestochen und sie dabei lebensgefährlich verletzt. Die Tat ereignete sich am Abend in einem Einfamilienhaus in Drochtersen, nördlich von Stade, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 39-Jährigen wird demnach jetzt wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Der Verdächtige und die 36 Jahre alte Frau waren zuvor aus ungeklärter Ursache in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei verletzt zu Nachbarn geflohen, die den Notruf wählten. Das Opfer wurde später mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen und ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Der zunächst mit einem Auto geflohene Verdächtige wurde von Beamten gestoppt und festgenommen. Er hatte leichte Schnittverletzungen und kam unter Polizeibewachung ebenfalls in ein Krankenhaus. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.