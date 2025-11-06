Berlin - Im Berliner Ortsteil Mariendorf hat die Polizei in einem Gewerbegebiet einen nicht ausgelösten Brandsatz sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, war der Sicherheitsdienst des Gewerbegebiets auf den Brandsatz aufmerksam geworden, weil ein Zaun auf dem Gelände beschädigt war. Bei einer Kontrolle wurde der Brandsatz gefunden und schließlich die Polizei gerufen. Zu einem Brand kam es nicht. Warum der Brandsatz nicht zündete, ist bislang unklar. Die Polizei geht von versuchter Brandstiftung aus.