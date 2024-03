Ein Polizeihund bellt während eines PR-Rundgangs in einem in seinem Zwinger.

Brandenburg an der Havel - Ein Mann soll am Mittwochmittag versucht haben, zwei Banken in Brandenburg an der Havel zu überfallen. Ein Polizeihund hat einen männlichen Tatverdächtigen aufgespürt, wie die Polizeidirektion West mitteilte.

Beide Banken hatten die Polizei demnach gegen 12.00 Uhr alarmiert. Ein Mann soll versucht haben, die Mitarbeiter zu bedrohen und an Geld zu gelangen. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.