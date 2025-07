Berlin - Eine Reparatur und eine Weichenstörung sorgen für Verspätungen und Ausfälle im morgendlichen S-Bahn-Verkehr in Berlin. Betroffen sind die Linien S2, S25 und S26, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Die Linie S26 verkehre gar nicht, der 10-Minuten-Takt der Linie S2 werde nur zwischen Potsdamer Platz und Buch angeboten. Grund dafür sind demnach eine Reparatur an einem Signal am S-Bahnhof Priesterweg (Schöneberg) und eine Weichenstörung in Lichterfelde Süd.