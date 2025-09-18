Trotz niedriger Diebstahlquote zahlen Versicherer in Thüringen pro entwendetem Auto im Schnitt mehr als 20.100 Euro. Der wirtschaftliche Schaden hat sich damit deutlich erhöht.

Versicherer verzeichneten in Thüringen im vergangenen Jahr einen Schaden von mehr als 3,3 Millionen Euro durch Autodiebstähle. (Illustration)

Berlin/Erfurt - In Thüringen werden laut den Versicherern mehr und auch teurere Autos gestohlen. Nach einer Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) wurden 2024 im Freistaat 166 kaskoversicherte Autos entwendet - fast elf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Damit habe die Zahl der Autodiebstähle in Thüringen im vierten Jahr in Folge zugenommen, erklärte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Trotz des Anstiegs bleibe der Freistaat im bundesweiten Durchschnitt ein vergleichsweise sicheres Land für Autobesitzer: Mit einer Diebstahlquote von zwei pro 10.000 kaskoversicherten Autos liegt Thüringen weiterhin unter dem bundesweiten Schnitt von drei pro 10.000 kaskoversicherten Wagen.

Millionen-Schaden trotz niedriger Quote

Deutlich erhöht hat sich nach Verbandsangaben jedoch der Wert der in Thüringen gestohlenen Wagen: Die Versicherer zahlten demnach für jeden Diebstahl im Schnitt mehr als 20.100 Euro. Das waren 19 Prozent mehr als noch im Jahr 2023. Der wirtschaftliche Schaden durch Autodiebstähle sei damit um nahezu ein Drittel (32 Prozent) auf insgesamt mehr als 3,3 Millionen Euro gestiegen.

Bundesweit stahlen Autodiebe laut dem GDV im vergangenen Jahr 14.162 kaskoversicherte Pkw. Die Kfz-Versicherer entschädigten ihre Kunden dafür mit rund 293 Millionen Euro. „Durchschnittlich haben die Kfz-Versicherer jeden Tag fast 40 Diebstähle reguliert und dafür täglich mehr als 800.000 Euro gezahlt“, so Asmussen.

SUVs im Visier von Autodieben

Im Vergleich zum Jahr zuvor seien sowohl die Zahl der Diebstähle (2023: 14.585) als auch die Schadensumme (2023: 312 Millionen Euro) leicht gesunken. Besonders hochwertige SUVs und Modelle der oberen Mittelklasse und der Oberklasse hätten Diebe im Visier, hieß es.

Die Teil- oder Vollkaskoversicherung bietet Schutz für Schäden am eigenen Fahrzeug wie Diebstahl, Feuer, Sturm, Glasbruch oder Wildunfälle. Während die Kfz-Haftpflicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist die Kaskoversicherung für Autos eine freiwillige Zusatzversicherung.