Seit mehr als drei Jahren wird in der Ukraine gekämpft. Schriftsteller, Journalisten und Künstler wollen jetzt erneut daran erinnern - und verfolgen ein ganz praktisches Ziel.

Berlin - Mit Blick auf den schier endlosen Krieg in der Ukraine wollen deutsche Schriftsteller, Journalisten und Künstler ein neues Zeichen der Unterstützung für das angegriffene Land setzen. Die Autorenvereinigung PEN Berlin und das Literaturfestival Berlin laden für Freitag zu einem Solidaritätsabend ins Haus der Berliner Festspiele. Der Reinerlös soll an den PEN Ukraine gehen.

„Es gibt Situationen, in denen die Kraft des Wortes allein nicht genügt“, erklärten die Veranstalter. Schon vor zweieinhalb Jahren habe man deshalb Feuerwehrautos und weitere Hilfsgüter im Wert von 200.000 Euro nach Charkiw transportiert. Jetzt folge der Solidaritätsabend.

Dort sollen ukrainische Schriftstellerinnen und Schriftsteller über ihr Schreiben im Ausnahmezustand berichten und Journalisten über ihre Arbeit in der Ukraine. Der Philosoph Wolodymyr Jermolenko, Präsident des PEN Ukraine, will eine Festrede halten.

Russland hatte die Ukraine im Februar 2022 angegriffen. Internationale Gespräche in den vergangenen Wochen haben keine sichtbaren Fortschritte hin zu einem Waffenstillstand gebracht.