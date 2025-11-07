Die Firma will bis 2028 mehrere Millionen Euro ausgeben. Dadurch soll nicht nur mehr produziert werden können, sondern auch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden.

Kabelsketal - Das Schweizer Verpackungsunternehmen Wintipak will seinen Standort in Sachsen-Anhalt ausbauen. Insgesamt sollen rund 35 Millionen Euro bis 2028 für den Ausbau in Kabelsketal ausgegeben werden, teilte die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mit. So sollen im Saalekreis deutlich mehr Kapazitäten für die Produktion und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wintipak hat seinen Hauptsitz in Winterthur.