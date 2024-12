Vermummte dringen nachts in ein Haus ein und überfallen ein Ehepaar. Die Polizei sucht mit Hubschrauber und Streifenwagen nach den Eindringlingen.

Drei vermummte Täter überfallen ein Ehepaar in dessen Wohnhaus. (Archivbild)

Bad Berka - Ein Ehepaar ist bei Bad Berka im Weimarer Land in der Nacht in seinem Wohnhaus überfallen worden. Drei vermummte Täter hätten das Paar angegriffen und leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Anschließend seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizei suchte mit einem größeren Aufgebot nach den Flüchtigen. Dabei kam neben Streifwagen auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Bislang konnten die Täter allerdings noch nicht gefasst werden. Ob der Angriff politisch motiviert war, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.