Vor einem Clubhaus eines Fußballvereins in Gera greifen Vermummte zwei Männer an. Was weiß die Polizei zu den Tätern?

Gera - Vor dem Vereinsheim eines Geraer Fußballclubs hat eine Gruppe Vermummter zwei Männer angegriffen. Ein 38-Jähriger sei am Sonntagabend niedergeschlagen und getreten worden, teilte die Polizei am Montag. Zudem sei ihm sein Fanschal weggerissen worden. Der Mann wurde leicht verletzt.

Zuvor habe die Gruppe versucht, einen 36-Jährigen in seinem Auto anzuhalten, so die Polizei. Er habe davonfahren können, seine Motorhaube sei jedoch mit Schlägen eingedellt worden.

Bei den Angreifern soll es sich um 15 bis 20 vermummte Personen handeln. Eine Suche der Polizei nach ihnen in der Geraer Innenstadt sei erfolglos geblieben. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs und Raubes eingeleitet worden.