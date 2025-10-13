Ein lauter Knall reißt die Menschen in der High-Deck-Siedlung in der Nacht aus dem Schlaf. Nach der mutmaßlichen Explosion brennt eine Erdgeschosswohnung aus. Es gibt zahlreiche Verletzte.

Berlin - Bei einer mutmaßlichen Explosion und anschließendem Brand sind in der Neuköllner High-Deck-Siedlung mehr als 40 Menschen verletzt worden. Eine Erdgeschosswohnung brannte vollständig aus, wie auf Fotos vom Tatort zu sehen ist.

Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Bewohner dieser Wohnung eine Kopfverletzung. Er ist den Angaben zufolge außer Lebensgefahr. 13 Menschen wurden einem Polizeisprecher zufolge in Krankenhäuser gebracht. Die allermeisten Verletzten erlitten durch die Rauchentwicklung im Treppenhaus des Gebäudes Atemwegsreizungen.

Bewohner werden in Kältebus versorgt

Das sechsstöckige Gebäude im Michael-Bohnen-Ring wurde evakuiert. Für die Bewohner steht ein Kältebus vor Ort zur Verfügung.

Berichte, wonach es während der Löscharbeiten noch weitere Explosionen gab, konnte die Polizei zunächst weder bestätigen noch dementieren. Zur Brandursache ermittelt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

Die High-Deck-Siedlung am Ende der Sonnenallee geriet in den vergangenen Jahren immer wieder vor allem rund um Silvester in den Fokus. Beim Jahreswechsel 2022/2023 kam es dort zu heftigen Böllereien und Ausschreitungen, ein Bus brannte ab. Die Siedlung wird häufig als sozialer Brennpunkt bezeichnet.