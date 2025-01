Spaziergänger in Jena entdecken einen leblosen Körper in der Saale. Es handelt sich um einen seit Wochen vermissten Mann.

Jena - Nach mehr als einem Monat haben Polizei und Feuerwehr in Jena einen Vermissten in der Saale gefunden. Der 63-Jährige wurde heute tot aus dem Gewässer geborgen, wie die Landespolizeiinspektion Jena mitteilte. Spaziergänger hatten am Mittag einen leblos in der Saale treibenden Körper entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Tote sei zweifelsfrei identifiziert worden.

Den Angaben zufolge sei der 63-Jährige am Nikolausabend nach einer Feier nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei ermittelt nun in alle Richtungen zur Todesursache.