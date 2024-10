Seit Tagen ist ein Mann aus Annaberg verschwunden. Habseligkeiten von ihm am Eingang eines stillgelegten Bergwerkstollens lösen mehrere Einsätze aus - die Suche ist schwierig.

Vermisster in Annaberg - Erneute Suche in Bergwerksstollen

Seit Tagen wird ein in einem alten Bergwerksstollen vermisster Mann in Annaberg gesucht.

Annaberg-Buchholz - Bei der Suche nach einem in einem alten Bergwerksstollen im Annaberger Stadtteil Frohnau vermuteten Mann gab es nun einen weiteren Einsatz. Im Zuge einer Inspektion durch Bergsicherung, Oberbergamt und Polizei wurde am Morgen der Bereich vom illegal errichteten Einstieg in den Kippenhainer Stollen bis zur Einbruchstelle des Gewölbes „gründlich begutachtet“, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung von Annaberg auf Anfrage mitteilte. „Momentan besteht noch keine vollständige Gewissheit, dass der Vermisste tatsächlich unter den Geröllmassen liegt.“

Weitere Maßnahmen werden geprüft

Geprüft wird jetzt, ob der Bereich mit einem speziellen, auch in der Archäologie eingesetzten hochauflösenden Georadargerät untersucht werden kann. Falls dort Hohlräume existieren, könnten etwa Bohrungen erfolgen und diese mit Kameras befahren werden, um Klarheit über den Verbleib des seit einer Woche verschwundenen 34-Jährigen zu gewinnen.