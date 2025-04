Rathenow - Über die langwierige Suche nach dem vermissten 24-Jährigen aus Rathenow (Landkreis Havelland) berichtet am kommenden Mittwoch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy... ungelöst“. Um weitere Hinweise zu erlangen, werde die Zeugensuche nochmals ausgeweitet und das Verschwinden des Mannes in der Sendung thematisiert, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Seit einem Jahr wird nach dem Mann intensiv gesucht. Es fanden bereits größere Taucheinsätze und Durchsuchungen mit Leichenspürhunden statt. Die Mordkommission der Polizei hatte die Ermittlungen übernommen.

Der junge Mann verschwand im vergangenen April. Er soll in Begleitung eines bislang unbekannten Mannes, der mit einem Fahrzeug unterwegs war, in einem Baumarkt gewesen sein, wie es von der Polizei im Dezember hieß. Im Januar war in einem Wald bei Rathenow nach dem Mann gesucht worden.