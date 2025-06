Über Dresden zieht am Morgen ein Gewitter hinweg. Ein Blitz trifft ein Mehrfamilienhaus. Was ist über das Feuer bislang bekannt?

Dresden - Ein Blitz hat in Dresden den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen aufgehen lassen. Das Gewitter zog in den Morgenstunden über Dresden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bewohner konnten sich den Angaben zufolge nach dem Einschlag im Ortsteil Trachau rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Dachfirst. Die Feuerwehr löschte die offenen Flammen, allerdings wurde ein Schwelbrand in der Dachhaut festgestellt, weshalb zusätzliche Bereiche des Daches geöffnet werden mussten. Der Einsatz dauerte zunächst an. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz.

Laut Angaben eines Sprechers gab es keine weiteren Einsätze wegen des Gewitters.