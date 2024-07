Vermisster 18-Jähriger tot in Oker gefunden

Braunschweig - Ein seit vergangenem Samstag vermisster 18-Jähriger ist tot in der Oker in Braunschweig gefunden worden. Der junge Mann sei von Bootsfahrern auf dem Fluss in Höhe des Südsees entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Todesursache müsse noch ermittelt werden. Ob dazu auch eine Obduktion des Leichnams angeordnet wird, stand zunächst nicht fest.

Nach dem 18-Jährigen wurde umfangreich gesucht. Dabei kam auch ein Personenspürhund zum Einsatz. Wegen einer Krankheit konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befand.