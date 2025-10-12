Tagelang sucht die Polizei in der Region Hannover nach einer vermissten Frau. Schließlich macht ein Passant eine schreckliche Entdeckung.

Nach einer tagelangen Suche entdeckt ein Passant die Leiche einer 61 Jahre alten Frau. (Symbolbild)

Lehrte - Eine vermisste Frau ist in der Region Hannover tot in einem Teich aufgefunden worden. Ein Passant habe die 61-Jährige in Lehrte entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus.

Nachdem die Frau am Donnerstag als vermisst gemeldet worden war, suchten die Einsatzkräfte unter anderem mit der Hilfe eines Hubschraubers nach ihr. Laut Polizei hatte die Frau gesundheitliche Probleme und war orientierungslos.