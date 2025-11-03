Gleich zwei Top-Gegner warten auf Union Berlin – und Trainerin Poese fehlt der halbe Kader. Wie können die Ausfälle kompensiert werden?

Berlin - Ein schwierigeres Programm gibt es im deutschen Frauen-Fußball nicht. Innerhalb weniger Tage treffen die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin in der Bundesliga auf Meister Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg.

Viel Zeit, um die deutliche Niederlage in Bremen zu verdauen, bleibt den Köpenickerinnen nicht. „Es heißt wirklich, einfach Wunden lecken und nach drei Tagen wieder fit auf dem Platz zu stehen“, sagte Trainerin Ailien Poese nach dem 0:3 bei Werder. Auf die Kompaktheit werde es ankommen.

„Es ist viel Enttäuschung und Traurigkeit dabei, in Anbetracht der Niederlage aber auch einfach mit Blick auf unsere aktuelle Situation mit den Verletzten“, sagte Ex-Bremerin Sophie Weidauer. Ganze zehn Spielerinnen fehlten Trainerin Ailien Poese. Darunter Leistungsträgerinnen wie Tanja Pawollek und Naika Reissner. Dann musste in Bremen auch noch Korina Janez verletzt vom Platz.

Drei der letzten vier Spiele verloren

Auch deswegen verlief der Start in die erste Bundesliga-Saison des ambitionierten Teams durchwachsener, als man es sich in Köpenick wohl erhofft hatte. Trotzdem liegen die Berlinerinnen noch absolut im Soll, stehen mit zehn Punkten auf Rang acht im Mittelfeld der Tabelle. Doch drei der letzten vier Partien gingen verloren und die Personalprobleme werden immer größer.

„Wir haben alles reingeworfen - es war ein enormer Fight“, sagte Poese nach der Partie in Bremen. Sie räumte aber auch ein, dass ihr Team ehrlicherweise zu wenig Torchancen herausgespielt habe.

Weidauer betonte, dass der maximale Einsatz der Schlüssel in der kommenden Woche sein werde. Am Dienstag (19.00 Uhr) ist der VfL Wolfsburg im Stadion An der Alten Försterei zu Gast. Am Freitag (18.30 Uhr) folgt der Auftritt bei den Bayern.