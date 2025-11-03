Silvester naht. Zwei junge Männer hatten wohl eine besondere Neujahrsfeier im Sinn. Doch eine Grenzkontrolle machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Bad Schandau - Zwei junge Männer sind bei dem Versuch ertappt worden, mehrere Kilogramm Pyrotechnik nach Deutschland zu schmuggeln. Der 24- und der 18-Jährige waren der Polizei am Grenzübergang Schmilka in Bad Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) aufgefallen.

Die beiden hatten 5,2 Kilogramm Feuerwerkskörper aus Tschechien dabei, die in Deutschland nur für den gewerblichen Einsatz als Großfeuerwerk und nicht zur privaten Verwendung zugelassen sind. Gegen die beiden Männer läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die Pyrotechnik wurde von einer Entschärfergruppe beschlagnahmt.