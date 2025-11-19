Nejc Cehte kommt als erfahrener Linkshänder zu den Füchsen. Wie er das Team verstärken soll – und warum er in der Champions League noch warten muss.

Berlin - Der von vielen Verletzungen geplagte Handball-Meister Füchse Berlin hat sich personell noch mal verstärkt. Rückraumspieler Nejc Cehte wechselt mit sofortiger Wirkung vom nordmazedonischen Club RK Eurofarm Pelister an die Spree, wie der Hauptstadtclub mitteilte.

„Mit Nejc Cehte haben wir einen Linkshänder mit Bundesliga- und Champions-League-Erfahrung gewinnen können, sodass wir der Mannschaft die Möglichkeit gegeben haben, taktisch wieder ein Stück variabler agieren zu können“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning.

Der 33 Jahre alte Slowene gilt als defensivstark und ist auch damit Ersatz für Fabian Wiede, der mit einem Kreuzbandriss den Rest der Spielzeit ausfällt. In der Champions League darf Cehte erst ab dem Achtelfinale eingesetzt werden, weil er in dieser Saison dort schon für Pelister auflief. Sein Debüt für den deutschen Meister dürfte er am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen feiern. Bereits von 2018 bis 2022 spielte Cehte für Hannover in der Bundesliga.