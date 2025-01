Eine junge Frau läuft Anfang Januar verletzt und kaum bekleidet durch Reinickendorf. Sie wird in eine Klinik gebracht. Nun sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Berlin - Wenige Tage, nachdem eine verletzte junge Frau in Berlin-Reinickendorf entdeckt wurde, hat sich ein Verdächtiger gestellt. Der 28-Jährige sagte am Sonntagabend einem Arzt in Brandenburg, am vergangenen Mittwoch eine Frau in Berlin getötet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatablauf sowie zum Tatmotiv, dauern an.

Ein Anrufer hatte der Polizei vergangenen Mittwoch eine nahezu unbekleidete und stark blutende Frau gemeldet. Die Verletzte habe sich in einem an der Provinzstraße gelegenen Restaurant eine Decke genommen und sei von danach weiter Richtung U-Bahnhof Osloer Straße gelaufen. Dort traf die Polizei die 24-Jährige an. Sie wurde in eine Klinik gebracht.