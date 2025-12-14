Eine Gruppe dringt in Berlin-Köpenick in ein Jugendzentrum ein, sprüht wahllos mit Reizstoff und verschwindet. Was bisher bekannt ist.

Berlin - Bei einem Reizstoff-Angriff auf ein Jugendzentrum in Berlin-Köpenick sind elf Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen besprühte eine unbekannte Person zunächst einen 28-jährigen Betreuer, der nach einem Klingeln die Tür geöffnet hatte und zu Boden ging, wie die Polizei mitteilte.

Mitsamt einer Personengruppe von insgesamt etwa 15 bis 20 Personen sei der Mann dann in das Gebäude eingedrungen. In vier Räumen habe die Gruppe wahllos Reizstoff versprüht und sei danach in unbekannte Richtung geflüchtet.

Nach Angaben der Polizei erlitten neun Jugendliche und zwei Erwachsene Augen- und Atemwegsreizungen. Die Verletzten wurden demnach von Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort behandelt. Daraufhin seien die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zu möglichen Hintergründen der Tat machte die Polizei noch keine Angaben.