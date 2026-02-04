Vergangene Woche legte Eisregen den Straßenbahnverkehr über Tage lahm. Nun ist erneut eine schwierige Wetterlage angesagt - und die BVG bereitet sich vor.

Bei der BVG stehen zusätzliche Fahrzeuge und Fahrer bereit, um nachts die Oberleitungen eisfrei zu halten. (Archivbild)

Berlin - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bereiten sich auf eine erneut schwierige Wetterlage insbesondere für den Straßenbahnverkehr vor. Zusätzliche Fahrzeuge sowie Fahrerinnen und Fahrer stünden bereit, um in der Nacht ergänzende Betriebsfahrten durchzuführen, damit die Oberleitungen nicht erneut einfrieren, teilte das Unternehmen mit.

Bei der U-Bahn sei ein Bürsten- und Schmierzug im Einsatz, der die Gleise freihalten soll. Mit der Berliner Stadtreinigung sei zudem vereinbart worden, bei Frost besonders anfällige Punkte frühzeitig zu streuen.

Bei der BVG waren in der vergangenen Woche die Oberleitungen der Straßenbahn infolge von Eisregen eingefroren. Das Unternehmen stellte daraufhin den gesamten Tramverkehr über Tage ein. Für Donnerstag ist erneut Eisregen angesagt. Die Verkehrsbetriebe wollen sich diesmal besser wappnen.