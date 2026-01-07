Erfurt - Auf der Autobahn 4 zwischen Erfurt-Vieselbach und Nohra ist ein Lkw in Brand geraten. Es kam am Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen, wie die Autobahnpolizeiinspektion mitteilte. Auf Höhe der Tank- und Rastanlage Eichelborn habe die Zugmaschine des Sattelzuges aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Das Gespann begann zu brennen. Es hatte demnach Restmaterialien der Lebensmittelverarbeitung geladen, welche zur Tierfutterherstellung dienen. Der 65-jährige Fahrer konnte sich den Angaben zufolge rechtzeitig aus seinem Fahrzeug retten, er zog sich den Angaben zufolge leichte Verletzungen zu.