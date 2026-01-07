weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Unfälle: Verkehrsbehinderungen nach Lkw-Brand auf A4 nahe Erfurt

Wer auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden unterwegs ist, muss sich nahe Erfurt auf einen Stau einrichten. Ein Lkw stand in Flammen.

Von dpa 07.01.2026, 16:15
Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. (Symbolbild)
Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. (Symbolbild) Matthias Bein/dpa

Erfurt - Auf der Autobahn 4 zwischen Erfurt-Vieselbach und Nohra ist ein Lkw in Brand geraten. Es kam am Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen, wie die Autobahnpolizeiinspektion mitteilte. Auf Höhe der Tank- und Rastanlage Eichelborn habe die Zugmaschine des Sattelzuges aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Das Gespann begann zu brennen. Es hatte demnach Restmaterialien der Lebensmittelverarbeitung geladen, welche zur Tierfutterherstellung dienen. Der 65-jährige Fahrer konnte sich den Angaben zufolge rechtzeitig aus seinem Fahrzeug retten, er zog sich den Angaben zufolge leichte Verletzungen zu.