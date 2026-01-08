Traktoren rollen auf die Straßen. In Niedersachsen wollen Landwirte ihren Unmut gegen ein Handelsabkommen äußern. Was ist zu erwarten?

In den vergangenen Jahren haben Bauern mehrfach mit ihren Traktoren protestiert und so für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. (Archivbild)

Bad Münder - Mit großen Traktoren wollen Landwirte auf manchen niedersächsischen Straßen heute den Verkehr behindern und so gegen das Mercosur-Handelsabkommens protestieren. Ein Aufzug mit dem Thema „Stoppt Mercosur“ ist der Polizei zufolge zum Beispiel auf Straßen in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Schaumburg geplant. Demnach kann es dort von 7 Uhr bis 17 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Auch in anderen Landeskreisen werden Proteste mit großen Fahrzeugen erwartet - im Rahmen einer bundesweiten Aktion.

Viele Landwirte lehnen das umstrittene Mercosur-Abkommen der EU mit südamerikanischen Staaten ab, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika fürchten.

In den vergangenen Monaten und Jahren haben Bauern mehrfach mit ihren großen Fahrzeugen protestiert und damit starke Verkehrsbehinderungen verursacht.