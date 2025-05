Berlin - Der Bereich unter der Brücke an der Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) wird für den Verkehr ab sofort vollständig gesperrt. Das teilte die Verkehrsverwaltung mit. Die Brücke selbst ist bereits seit Ende April für den Fahrzeugverkehr gesperrt, nachdem Schäden festgestellt wurden.

„Bei den seitdem laufend stattfindenden Überprüfungen des Brückenbauwerks muss aufgrund des aktuellen Schadensbildes nunmehr davon ausgegangen werden, dass ein Versagen des Bauwerkes nicht mehr ausgeschlossen werden kann“, so die Verkehrsverwaltung.

Deshalb sei auch eine Sperrung des unter der Brücke verlaufenden Verkehrs auf der Edisonstraße/Treskowallee veranlasst worden. Dadurch seien Verkehrseinschränkungen leider unvermeidlich. Das betrifft Pkw und Lastwagen genauso wie Straßenbahnen. Auch der Fuß- und Radverkehr ist unterhalb der Brücke nicht mehr möglich.

Verkehrsverwaltung kündigt Krisenstab an

Die Verkehrsverwaltung kündigte an, einen Krisenstab unter der Beteiligung von Polizei und Feuerwehr, der BVG, dem Verkehrsmanagement und dem Bezirk einzurichten. Es sollen alle Möglichkeiten geprüft werden, die erheblichen Auswirkungen auf den Verkehr zu verringern. „Gleichzeitig wird die Abteilung Tiefbau alle technischen Möglichkeiten in Betracht ziehen, um so schnell wie möglich die Folgen zu mindern, bis hin zum sofortigen Abriss der Brücke.“

Beim Tramverkehr soll es Anpassungen auf den Linien M17, 21, 27, 37 sowie 67 geben. So ist den Angaben zufolge zum Beispiel eine Verlängerung der Linie 67 vorgesehen, um den Umstieg in S-Bahnen zu erleichtern. Am späten Nachmittag will die Verkehrsverwaltung bei einer Presskonferenz über Details informieren.