Veltheim - Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei sind in der Nacht auf Donnerstag auf der Autobahn 2 (Oberhausen-Hannover) mehrere Menschen verletzt worden, darunter drei Beamte aus Niedersachsen. Laut Mitteilung der Bielefelder Polizei wurde die A2 am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Bad Eilsen und Porta Westfalica für die Spurensicherung in Richtung Dortmund gesperrt.

Gegen 2.15 Uhr hatte die Polizei in Niedersachsen an die Kollegen in Bielefeld die Verfolgungsfahrt gemeldet. Ein Autofahrer hatte sich zuvor laut einer Polizeisprecherin einer einfachen Kontrolle entzogen. Noch bevor die Kollegen in Nordrhein-Westfalen auf das Fluchtfahrzeug aufschließen konnten, kollidierte das Auto mit polnischem Kennzeichen mit einem Lastwagen. Der Beifahrer wurde dabei verletzt, der Fahrer flüchtete zu Fuß. Drei Streifenwagen wurden bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Die Fahndung nach dem Fahrer läuft.